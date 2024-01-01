Nijerya nairasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile NGN → DZD çevirin

1.000 ngn
88,58 dzd

1.00000 NGN = 0.08858 DZD

14:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563751.077689.45291.454061.652630.94804518.4022
1 GBP1.1677111.2583104.4531.697891.929761.1070421.488
1 USD0.9280.794723183.01121.349351.533620.8797517.077
1 INR0.01117910.009573680.012046610.0162550.01847490.0105980.205719

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Nijerya nairasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Cezayir Dinarı
1 NGN0.08858 DZD
5 NGN0.44288 DZD
10 NGN0.88577 DZD
20 NGN1.77154 DZD
50 NGN4.42884 DZD
100 NGN8.85769 DZD
250 NGN22.14422 DZD
500 NGN44.28845 DZD
1000 NGN88.57690 DZD
2000 NGN177.15380 DZD
5000 NGN442.88450 DZD
10000 NGN885.76900 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Nijerya Nairası
1 DZD11.28960 NGN
5 DZD56.44800 NGN
10 DZD112.89600 NGN
20 DZD225.79200 NGN
50 DZD564.48000 NGN
100 DZD1128.96000 NGN
250 DZD2822.40000 NGN
500 DZD5644.80000 NGN
1000 DZD11289.60000 NGN
2000 DZD22579.20000 NGN
5000 DZD56448.00000 NGN
10000 DZD112896.00000 NGN