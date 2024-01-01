Polonya zlotisinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile PLN → DZD çevirin

1.000 pln
33.296,40 dzd

1.00000 PLN = 33.29640 DZD

17:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.075989.31851.451661.653070.9476618.3591
1 GBP1.1695911.25835104.4651.697831.933391.1083721.4724
1 USD0.929450.794691183.01751.349251.536450.8808517.0639
1 INR0.01119590.009572580.012045610.01625260.01850760.01061040.205546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Cezayir Dinarı
1 PLN33.29640 DZD
5 PLN166.48200 DZD
10 PLN332.96400 DZD
20 PLN665.92800 DZD
50 PLN1664.82000 DZD
100 PLN3329.64000 DZD
250 PLN8324.10000 DZD
500 PLN16648.20000 DZD
1000 PLN33296.40000 DZD
2000 PLN66592.80000 DZD
5000 PLN166482.00000 DZD
10000 PLN332964.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Polonya Zlotisi
1 DZD0.03003 PLN
5 DZD0.15017 PLN
10 DZD0.30033 PLN
20 DZD0.60066 PLN
50 DZD1.50166 PLN
100 DZD3.00332 PLN
250 DZD7.50830 PLN
500 DZD15.01660 PLN
1000 DZD30.03320 PLN
2000 DZD60.06640 PLN
5000 DZD150.16600 PLN
10000 DZD300.33200 PLN