Yeni İsrail şekelinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → DZD çevirin

1.000 ils
36.796,60 dzd

1.00000 ILS = 36.79660 DZD

06:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0729589.06671.453261.653620.9495618.3371
1 GBP1.1713311.25675104.3241.702211.936891.1122521.4784
1 USD0.9320.795703183.0111.354451.541190.8849517.0904
1 INR0.01122750.009585520.012046610.01631650.01856610.01066060.205881

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Yeni İsrail şekelinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cezayir Dinarı
1 ILS36.79660 DZD
5 ILS183.98300 DZD
10 ILS367.96600 DZD
20 ILS735.93200 DZD
50 ILS1839.83000 DZD
100 ILS3679.66000 DZD
250 ILS9199.15000 DZD
500 ILS18398.30000 DZD
1000 ILS36796.60000 DZD
2000 ILS73593.20000 DZD
5000 ILS183983.00000 DZD
10000 ILS367966.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 DZD0.02718 ILS
5 DZD0.13588 ILS
10 DZD0.27176 ILS
20 DZD0.54353 ILS
50 DZD1.35882 ILS
100 DZD2.71765 ILS
250 DZD6.79413 ILS
500 DZD13.58825 ILS
1000 DZD27.17650 ILS
2000 DZD54.35300 ILS
5000 DZD135.88250 ILS
10000 DZD271.76500 ILS