Japon yeninden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile JPY → DZD çevirin

10.000 jpy
8.954,37 dzd

1.00000 JPY = 0.89544 DZD

07:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855631.0732589.1141.453661.652550.94875518.3163
1 GBP1.1687311.25435104.1511.698951.93141.1088421.407
1 USD0.931750.797226183.03191.354451.539760.8839517.0662
1 INR0.01122160.009601440.012043610.01631240.01854430.01064590.205538

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Cezayir Dinarı
100 JPY89.54370 DZD
1000 JPY895.43700 DZD
1500 JPY1343.15550 DZD
2000 JPY1790.87400 DZD
3000 JPY2686.31100 DZD
5000 JPY4477.18500 DZD
5400 JPY4835.35980 DZD
10000 JPY8954.37000 DZD
15000 JPY13431.55500 DZD
20000 JPY17908.74000 DZD
25000 JPY22385.92500 DZD
30000 JPY26863.11000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Japon Yeni
1 DZD1.11677 JPY
5 DZD5.58385 JPY
10 DZD11.16770 JPY
20 DZD22.33540 JPY
50 DZD55.83850 JPY
100 DZD111.67700 JPY
250 DZD279.19250 JPY
500 DZD558.38500 JPY
1000 DZD1116.77000 JPY
2000 DZD2233.54000 JPY
5000 DZD5583.85000 JPY
10000 DZD11167.70000 JPY