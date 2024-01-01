Japon yeninden Cezayir dinarına
Reel döviz kuru ile JPY → DZD çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Japon yeninden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Cezayir Dinarı
|100 JPY
|89.54370 DZD
|1000 JPY
|895.43700 DZD
|1500 JPY
|1343.15550 DZD
|2000 JPY
|1790.87400 DZD
|3000 JPY
|2686.31100 DZD
|5000 JPY
|4477.18500 DZD
|5400 JPY
|4835.35980 DZD
|10000 JPY
|8954.37000 DZD
|15000 JPY
|13431.55500 DZD
|20000 JPY
|17908.74000 DZD
|25000 JPY
|22385.92500 DZD
|30000 JPY
|26863.11000 DZD