Norveç kronundan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile NOK → DZD çevirin

1.000 nok
12.782,20 dzd

1.00000 NOK = 12.78220 DZD

15:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0776589.46251.452941.651440.94764518.3821
1 GBP1.168411.25915104.531.697651.929581.1072321.4781
1 USD0.927950.794187183.01631.348251.532450.8793517.0576
1 INR0.01117790.009566630.012045810.01624080.01845960.01059250.205473

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

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NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Cezayir Dinarı
1 NOK12.78220 DZD
5 NOK63.91100 DZD
10 NOK127.82200 DZD
20 NOK255.64400 DZD
50 NOK639.11000 DZD
100 NOK1278.22000 DZD
250 NOK3195.55000 DZD
500 NOK6391.10000 DZD
1000 NOK12782.20000 DZD
2000 NOK25564.40000 DZD
5000 NOK63911.00000 DZD
10000 NOK127822.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Norveç Kronu
1 DZD0.07823 NOK
5 DZD0.39117 NOK
10 DZD0.78234 NOK
20 DZD1.56468 NOK
50 DZD3.91170 NOK
100 DZD7.82341 NOK
250 DZD19.55852 NOK
500 DZD39.11705 NOK
1000 DZD78.23410 NOK
2000 DZD156.46820 NOK
5000 DZD391.17050 NOK
10000 DZD782.34100 NOK