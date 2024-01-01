Singapur dolarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → DZD çevirin

1.000 sgd
99.864,70 dzd

1.00000 SGD = 99.86470 DZD

20:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0769589.3891.450711.651380.94728518.3612
1 GBP1.1696711.25965104.5531.696811.931531.1080121.4762
1 USD0.928550.793871183.0021.347051.533390.8796517.0493
1 INR0.01118710.009564480.012047910.01622910.01847410.01059790.205408

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cezayir Dinarı
1 SGD99.86470 DZD
5 SGD499.32350 DZD
10 SGD998.64700 DZD
20 SGD1997.29400 DZD
50 SGD4993.23500 DZD
100 SGD9986.47000 DZD
250 SGD24966.17500 DZD
500 SGD49932.35000 DZD
1000 SGD99864.70000 DZD
2000 SGD199729.40000 DZD
5000 SGD499323.50000 DZD
10000 SGD998647.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Singapur Doları
1 DZD0.01001 SGD
5 DZD0.05007 SGD
10 DZD0.10014 SGD
20 DZD0.20027 SGD
50 DZD0.50067 SGD
100 DZD1.00135 SGD
250 DZD2.50338 SGD
500 DZD5.00675 SGD
1000 DZD10.01350 SGD
2000 DZD20.02700 SGD
5000 DZD50.06750 SGD
10000 DZD100.13500 SGD