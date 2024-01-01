10 Singapur dolarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → DZD çevirin

10 sgd
1.013,20 dzd

1,000S$ SGD = 101,3دج DZD

18:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → DZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek101,3190101,3190
Düşük99,276698,9667
Ortalama99,909499,6155
Değişim2.06%1.68%
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1 SGD → DZD istatistikleri

SGD → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 101,3190, en düşük 99,2766 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 99,9094 oldu. SGD → DZD kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

SGD → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 101,3190, en düşük 98,9667 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 99,6155 oldu. SGD → DZD kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7927,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.682,311,6750,85291,4597,8254,903
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6114,6722,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cezayir Dinarı
1 SGD101,32000 DZD
5 SGD506,60000 DZD
10 SGD1.013,20000 DZD
20 SGD2.026,40000 DZD
50 SGD5.066,00000 DZD
100 SGD10.132,00000 DZD
250 SGD25.330,00000 DZD
500 SGD50.660,00000 DZD
1000 SGD101.320,00000 DZD
2000 SGD202.640,00000 DZD
5000 SGD506.600,00000 DZD
10000 SGD1.013.200,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Singapur Doları
1 DZD0,00987 SGD
5 DZD0,04935 SGD
10 DZD0,09870 SGD
20 DZD0,19739 SGD
50 DZD0,49349 SGD
100 DZD0,98697 SGD
250 DZD2,46743 SGD
500 DZD4,93485 SGD
1000 DZD9,86970 SGD
2000 DZD19,73940 SGD
5000 DZD49,34850 SGD
10000 DZD98,69700 SGD