Malezya ringitinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile MYR → DZD çevirin

1.000 myr
28.133 dzd

1.00000 MYR = 28.13300 DZD

14:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856531.0764589.39011.455311.65290.94832518.3833
1 GBP1.167511.25675104.3631.699061.929751.1071721.4624
1 USD0.9290.795703183.04161.351951.535510.88117.0777
1 INR0.01118690.009581980.012042210.01628040.01849080.01060910.205652

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Cezayir Dinarı
1 MYR28.13300 DZD
5 MYR140.66500 DZD
10 MYR281.33000 DZD
20 MYR562.66000 DZD
50 MYR1406.65000 DZD
100 MYR2813.30000 DZD
250 MYR7033.25000 DZD
500 MYR14066.50000 DZD
1000 MYR28133.00000 DZD
2000 MYR56266.00000 DZD
5000 MYR140665.00000 DZD
10000 MYR281330.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Malezya Ringiti
1 DZD0.03555 MYR
5 DZD0.17773 MYR
10 DZD0.35545 MYR
20 DZD0.71091 MYR
50 DZD1.77727 MYR
100 DZD3.55454 MYR
250 DZD8.88635 MYR
500 DZD17.77270 MYR
1000 DZD35.54540 MYR
2000 DZD71.09080 MYR
5000 DZD177.72700 MYR
10000 DZD355.45400 MYR