Çin yuanından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile CNY → DZD çevirin

1.000 cny
18.604,70 dzd

1,000 CNY = 18,60 DZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Cezayir Dinarı
1 CNY18,60470 DZD
5 CNY93,02350 DZD
10 CNY186,04700 DZD
20 CNY372,09400 DZD
50 CNY930,23500 DZD
100 CNY1.860,47000 DZD
250 CNY4.651,17500 DZD
500 CNY9.302,35000 DZD
1000 CNY18.604,70000 DZD
2000 CNY37.209,40000 DZD
5000 CNY93.023,50000 DZD
10000 CNY186.047,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Çin Yuanı RMB
1 DZD0,05375 CNY
5 DZD0,26875 CNY
10 DZD0,53750 CNY
20 DZD1,07499 CNY
50 DZD2,68748 CNY
100 DZD5,37497 CNY
250 DZD13,43743 CNY
500 DZD26,87485 CNY
1000 DZD53,74970 CNY
2000 DZD107,49940 CNY
5000 DZD268,74850 CNY
10000 DZD537,49700 CNY