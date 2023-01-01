bin Norveç kronundan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile NOK → DZD çevirin

1000 nok
12834.30 dzd

1.00000 NOK = 12.83430 DZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 DZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Çevrim kurları Norveç Kronu / Cezayir Dinarı
1 NOK12.83430 DZD
5 NOK64.17150 DZD
10 NOK128.34300 DZD
20 NOK256.68600 DZD
50 NOK641.71500 DZD
100 NOK1283.43000 DZD
250 NOK3208.57500 DZD
500 NOK6417.15000 DZD
1000 NOK12834.30000 DZD
2000 NOK25668.60000 DZD
5000 NOK64171.50000 DZD
10000 NOK128343.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Norveç Kronu
1 DZD0.07792 NOK
5 DZD0.38958 NOK
10 DZD0.77916 NOK
20 DZD1.55832 NOK
50 DZD3.89581 NOK
100 DZD7.79162 NOK
250 DZD19.47905 NOK
500 DZD38.95810 NOK
1000 DZD77.91620 NOK
2000 DZD155.83240 NOK
5000 DZD389.58100 NOK
10000 DZD779.16200 NOK