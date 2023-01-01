20 Yeni İsrail şekelinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → DZD çevirin

20 ils
720,94 dzd

1.00000 ILS = 36.04710 DZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 DZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cezayir Dinarı
1 ILS36.04710 DZD
5 ILS180.23550 DZD
10 ILS360.47100 DZD
20 ILS720.94200 DZD
50 ILS1802.35500 DZD
100 ILS3604.71000 DZD
250 ILS9011.77500 DZD
500 ILS18023.55000 DZD
1000 ILS36047.10000 DZD
2000 ILS72094.20000 DZD
5000 ILS180235.50000 DZD
10000 ILS360471.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 DZD0.02774 ILS
5 DZD0.13871 ILS
10 DZD0.27741 ILS
20 DZD0.55483 ILS
50 DZD1.38707 ILS
100 DZD2.77415 ILS
250 DZD6.93537 ILS
500 DZD13.87075 ILS
1000 DZD27.74150 ILS
2000 DZD55.48300 ILS
5000 DZD138.70750 ILS
10000 DZD277.41500 ILS