10 Yeni İsrail şekelinden Cezayir dinarına
Reel döviz kuru ile ILS → DZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cezayir Dinarı
|1 ILS
|36.04710 DZD
|5 ILS
|180.23550 DZD
|10 ILS
|360.47100 DZD
|20 ILS
|720.94200 DZD
|50 ILS
|1802.35500 DZD
|100 ILS
|3604.71000 DZD
|250 ILS
|9011.77500 DZD
|500 ILS
|18023.55000 DZD
|1000 ILS
|36047.10000 DZD
|2000 ILS
|72094.20000 DZD
|5000 ILS
|180235.50000 DZD
|10000 ILS
|360471.00000 DZD