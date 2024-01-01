10 израильских новых шекелей в алжирские динары
Сконвертируйте ILS в DZD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в DZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|37,2751
|37,2751
|Низкий
|35,6549
|35,3504
|В среднем
|36,3046
|36,2046
|Изменить
|2.02%
|3.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к DZD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к DZD составил 37,2751, а минимальный — 35,6549. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 36,3046. Изменение курса ILS к DZD в процентном соотношении составило 2.02.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к DZD составил 37,2751, а минимальный — 35,3504. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 36,2046. Изменение курса ILS к DZD в процентном соотношении составило 3.31.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в алжирские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Алжирский динар
|1 ILS
|36,87400 DZD
|5 ILS
|184,37000 DZD
|10 ILS
|368,74000 DZD
|20 ILS
|737,48000 DZD
|50 ILS
|1 843,70000 DZD
|100 ILS
|3 687,40000 DZD
|250 ILS
|9 218,50000 DZD
|500 ILS
|18 437,00000 DZD
|1000 ILS
|36 874,00000 DZD
|2000 ILS
|73 748,00000 DZD
|5000 ILS
|184 370,00000 DZD
|10000 ILS
|368 740,00000 DZD