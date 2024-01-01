50 израильских новых шекелей в алжирские динары

Сконвертируйте ILS в DZD по реальному обменному курсу

50 ils
1 843,77 dzd

₪1,000 ILS = دج36,88 DZD

Среднерыночный курс в 14:25
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1 ILS в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий37,275137,2751
Низкий35,654935,3504
В среднем36,304636,2046
Изменить2.01%3.31%
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Соотношение 1 ILS к DZD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к DZD составил 37,2751, а минимальный — 35,6549. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 36,3046. Изменение курса ILS к DZD в процентном соотношении составило 2.01.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к DZD составил 37,2751, а минимальный — 35,3504. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 36,2046. Изменение курса ILS к DZD в процентном соотношении составило 3.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1541,4941,6270,96819,46
1 GBP1,18711,292108,1741,7731,9311,14923,093
1 USD0,9180,774183,7161,3721,4940,88917,872
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Алжирский динар
1 ILS36,87530 DZD
5 ILS184,37650 DZD
10 ILS368,75300 DZD
20 ILS737,50600 DZD
50 ILS1 843,76500 DZD
100 ILS3 687,53000 DZD
250 ILS9 218,82500 DZD
500 ILS18 437,65000 DZD
1000 ILS36 875,30000 DZD
2000 ILS73 750,60000 DZD
5000 ILS184 376,50000 DZD
10000 ILS368 753,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Израильский новый шекель
1 DZD0,02712 ILS
5 DZD0,13559 ILS
10 DZD0,27119 ILS
20 DZD0,54237 ILS
50 DZD1,35593 ILS
100 DZD2,71185 ILS
250 DZD6,77963 ILS
500 DZD13,55925 ILS
1000 DZD27,11850 ILS
2000 DZD54,23700 ILS
5000 DZD135,59250 ILS
10000 DZD271,18500 ILS