شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار جزائري

تحويل ILS إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٥٬٩٧٩٫٧٠ dzd

1.00000 ILS = 35.97970 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Algerian Dinar
1 ILS35.97970 DZD
5 ILS179.89850 DZD
10 ILS359.79700 DZD
20 ILS719.59400 DZD
50 ILS1798.98500 DZD
100 ILS3597.97000 DZD
250 ILS8994.92500 DZD
500 ILS17989.85000 DZD
1000 ILS35979.70000 DZD
2000 ILS71959.40000 DZD
5000 ILS179898.50000 DZD
10000 ILS359797.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Israeli New Sheqel
1 DZD0.02779 ILS
5 DZD0.13897 ILS
10 DZD0.27793 ILS
20 DZD0.55587 ILS
50 DZD1.38967 ILS
100 DZD2.77935 ILS
250 DZD6.94837 ILS
500 DZD13.89675 ILS
1000 DZD27.79350 ILS
2000 DZD55.58700 ILS
5000 DZD138.96750 ILS
10000 DZD277.93500 ILS