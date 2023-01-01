شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار جزائري
تحويل ILS إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار جزائري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Algerian Dinar
|1 ILS
|35.97970 DZD
|5 ILS
|179.89850 DZD
|10 ILS
|359.79700 DZD
|20 ILS
|719.59400 DZD
|50 ILS
|1798.98500 DZD
|100 ILS
|3597.97000 DZD
|250 ILS
|8994.92500 DZD
|500 ILS
|17989.85000 DZD
|1000 ILS
|35979.70000 DZD
|2000 ILS
|71959.40000 DZD
|5000 ILS
|179898.50000 DZD
|10000 ILS
|359797.00000 DZD