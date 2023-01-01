دولار أمريكي إلى دينار جزائري

تحويل USD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
137008 dzd

1.00000 USD = 137.00800 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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USD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Algerian Dinar
1 USD137.00800 DZD
5 USD685.04000 DZD
10 USD1370.08000 DZD
20 USD2740.16000 DZD
50 USD6850.40000 DZD
100 USD13700.80000 DZD
250 USD34252.00000 DZD
500 USD68504.00000 DZD
1000 USD137008.00000 DZD
2000 USD274016.00000 DZD
5000 USD685040.00000 DZD
10000 USD1370080.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار أمريكي
1 DZD0.00730 USD
5 DZD0.03649 USD
10 DZD0.07299 USD
20 DZD0.14598 USD
50 DZD0.36494 USD
100 DZD0.72989 USD
250 DZD1.82471 USD
500 DZD3.64942 USD
1000 DZD7.29885 USD
2000 DZD14.59770 USD
5000 DZD36.49425 USD
10000 DZD72.98850 USD