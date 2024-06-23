تحويل USD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10 آلاف دولار أمريكي إلى دينار جزائري

10,000 usd
1,344,970.00 dzd

$1.000 USD = دج134.5 DZD

Mid-market exchange rate at 00:54
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.62911.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6960.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4461.005116.66210.6830.5775.30113.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / Algerian Dinar
1 USD١٣٤٫٤٩٧٠٠ DZD
5 USD٦٧٢٫٤٨٥٠٠ DZD
10 USD١٬٣٤٤٫٩٧٠٠٠ DZD
20 USD٢٬٦٨٩٫٩٤٠٠٠ DZD
50 USD٦٬٧٢٤٫٨٥٠٠٠ DZD
100 USD١٣٬٤٤٩٫٧٠٠٠٠ DZD
250 USD٣٣٬٦٢٤٫٢٥٠٠٠ DZD
500 USD٦٧٬٢٤٨٫٥٠٠٠٠ DZD
1000 USD١٣٤٬٤٩٧٫٠٠٠٠٠ DZD
2000 USD٢٦٨٬٩٩٤٫٠٠٠٠٠ DZD
5000 USD٦٧٢٬٤٨٥٫٠٠٠٠٠ DZD
10000 USD١٬٣٤٤٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار أمريكي
1 DZD٠٫٠٠٧٤٤ USD
5 DZD٠٫٠٣٧١٨ USD
10 DZD٠٫٠٧٤٣٥ USD
20 DZD٠٫١٤٨٧٠ USD
50 DZD٠٫٣٧١٧٦ USD
100 DZD٠٫٧٤٣٥١ USD
250 DZD١٫٨٥٨٧٨ USD
500 DZD٣٫٧١٧٥٦ USD
1000 DZD٧٫٤٣٥١١ USD
2000 DZD١٤٫٨٧٠٢٢ USD
5000 DZD٣٧٫١٧٥٥٥ USD
10000 DZD٧٤٫٣٥١١٠ USD