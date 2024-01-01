500 Polonya zlotisinden Cezayir dinarına
Reel döviz kuru ile PLN → DZD çevirin
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PLN → DZD çevrim grafiği
1 PLN = 32,52140 DZD
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|1 PLN → DZD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|33,6309
|35,1601
|Düşük
|32,4796
|32,4796
|Ortalama
|33,0500
|33,8901
|Değişim
|-3.30%
|-6.72%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → DZD istatistikleri
PLN → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,6309, en düşük 32,4796 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,0500 oldu. PLN → DZD kurundaki değişiklik -3.30 değerindeydi.
PLN → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,1601, en düşük 32,4796 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,8901 oldu. PLN → DZD kurundaki değişiklik -6.72 değerindeydi.
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Polonya zlotisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Cezayir Dinarı
|1 PLN
|32,52140 DZD
|5 PLN
|162,60700 DZD
|10 PLN
|325,21400 DZD
|20 PLN
|650,42800 DZD
|50 PLN
|1.626,07000 DZD
|100 PLN
|3.252,14000 DZD
|250 PLN
|8.130,35000 DZD
|500 PLN
|16.260,70000 DZD
|1000 PLN
|32.521,40000 DZD
|2000 PLN
|65.042,80000 DZD
|5000 PLN
|162.607,00000 DZD
|10000 PLN
|325.214,00000 DZD