5.000 Polonya zlotisinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile PLN → DZD çevirin

1,000zł PLN = 32,52دج DZD

13:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 PLN → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33,630935,1601
Düşük32,479632,4796
Ortalama33,050033,8901
Değişim-3.30%-6.72%
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1 PLN → DZD istatistikleri

PLN → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,6309, en düşük 32,4796 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,0500 oldu. PLN → DZD kurundaki değişiklik -3.30 değerindeydi.

PLN → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,1601, en düşük 32,4796 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,8901 oldu. PLN → DZD kurundaki değişiklik -6.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4160,8881.396,7411,10823,972
1 EUR1,05510,83689,0550,9371.473,4911,71925,291
1 GBP1,2621,1961106,5461,121.762,914,0230,257
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5460,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Cezayir Dinarı
1 PLN32,52140 DZD
5 PLN162,60700 DZD
10 PLN325,21400 DZD
20 PLN650,42800 DZD
50 PLN1.626,07000 DZD
100 PLN3.252,14000 DZD
250 PLN8.130,35000 DZD
500 PLN16.260,70000 DZD
1000 PLN32.521,40000 DZD
2000 PLN65.042,80000 DZD
5000 PLN162.607,00000 DZD
10000 PLN325.214,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Polonya Zlotisi
1 DZD0,03075 PLN
5 DZD0,15374 PLN
10 DZD0,30749 PLN
20 DZD0,61498 PLN
50 DZD1,53745 PLN
100 DZD3,07489 PLN
250 DZD7,68723 PLN
500 DZD15,37445 PLN
1000 DZD30,74890 PLN
2000 DZD61,49780 PLN
5000 DZD153,74450 PLN
10000 DZD307,48900 PLN