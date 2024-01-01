Nijerya nairasından Euroya

Reel döviz kuru ile NGN → EUR çevirin

1.000 ngn
0,61 eur

1.00000 NGN = 0.00061 EUR

14:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.92855.96360.794723134.34230.90317.07783.0112
1 EUR1.0776160.30640.856375144.76733.301118.402289.4529
1 PHP0.01786880.01658210.01420072.400520.5521980.3051451.48331
1 GBP1.25831.1677170.4191169.04338.885221.488104.453

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Euro
1 NGN0.00061 EUR
5 NGN0.00306 EUR
10 NGN0.00612 EUR
20 NGN0.01224 EUR
50 NGN0.03059 EUR
100 NGN0.06119 EUR
250 NGN0.15296 EUR
500 NGN0.30593 EUR
1000 NGN0.61186 EUR
2000 NGN1.22372 EUR
5000 NGN3.05929 EUR
10000 NGN6.11859 EUR
Çevrim kurları Euro / Nijerya Nairası
1 EUR1634.36000 NGN
5 EUR8171.80000 NGN
10 EUR16343.60000 NGN
20 EUR32687.20000 NGN
50 EUR81718.00000 NGN
100 EUR163436.00000 NGN
250 EUR408590.00000 NGN
500 EUR817180.00000 NGN
1000 EUR1634360.00000 NGN
2000 EUR3268720.00000 NGN
5000 EUR8171800.00000 NGN
10000 EUR16343600.00000 NGN