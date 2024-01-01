Filipinler pesosundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile PHP → EGP çevirin

1.000 php
552,09 egp

1.00000 PHP = 0.55209 EGP

17:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.34930.929351.536220.7947551331.98150.1757.1936
1 CAD0.74112510.6887781.138530.589013987.164111.2985.33136
1 EUR1.0761.4518511.652970.855181433.21161.5857.74031
1 AUD0.650950.8783270.60497210.517346867.05297.75644.68267

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Mısır Lirası
1 PHP0.55209 EGP
5 PHP2.76045 EGP
10 PHP5.52091 EGP
20 PHP11.04182 EGP
50 PHP27.60455 EGP
100 PHP55.20910 EGP
250 PHP138.02275 EGP
500 PHP276.04550 EGP
1000 PHP552.09100 EGP
2000 PHP1104.18200 EGP
5000 PHP2760.45500 EGP
10000 PHP5520.91000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Filipinler Pesosu
1 EGP1.81130 PHP
5 EGP9.05650 PHP
10 EGP18.11300 PHP
20 EGP36.22600 PHP
50 EGP90.56500 PHP
100 EGP181.13000 PHP
250 EGP452.82500 PHP
500 EGP905.65000 PHP
1000 EGP1811.30000 PHP
2000 EGP3622.60000 PHP
5000 EGP9056.50000 PHP
10000 EGP18113.00000 PHP