10 Mısır lirasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile EGP → PHP çevirin

1,000E£ EGP = 1,190₱ PHP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

EGP → PHP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PHP
1 EGP → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,19801,1980
Düşük1,18151,1445
Ortalama1,19061,1713
Değişim0.62%2.50%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 EGP → PHP istatistikleri

EGP → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1980, en düşük 1,1815 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1906 oldu. EGP → PHP kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

EGP → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1980, en düşük 1,1445 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1713 oldu. EGP → PHP kurundaki değişiklik 2.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Filipinler Pesosu
1 EGP1,19037 PHP
5 EGP5,95185 PHP
10 EGP11,90370 PHP
20 EGP23,80740 PHP
50 EGP59,51850 PHP
100 EGP119,03700 PHP
250 EGP297,59250 PHP
500 EGP595,18500 PHP
1000 EGP1.190,37000 PHP
2000 EGP2.380,74000 PHP
5000 EGP5.951,85000 PHP
10000 EGP11.903,70000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Mısır Lirası
1 PHP0,84008 EGP
5 PHP4,20039 EGP
10 PHP8,40078 EGP
20 PHP16,80156 EGP
50 PHP42,00390 EGP
100 PHP84,00780 EGP
250 PHP210,01950 EGP
500 PHP420,03900 EGP
1000 PHP840,07800 EGP
2000 PHP1.680,15600 EGP
5000 PHP4.200,39000 EGP
10000 PHP8.400,78000 EGP