Yeni İsrail şekelinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile ILS → PHP çevirin

1.000 ils
15.352,20 php

1.00000 ILS = 15.35220 PHP

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Filipinler Pesosu
1 ILS15.35220 PHP
5 ILS76.76100 PHP
10 ILS153.52200 PHP
20 ILS307.04400 PHP
50 ILS767.61000 PHP
100 ILS1535.22000 PHP
250 ILS3838.05000 PHP
500 ILS7676.10000 PHP
1000 ILS15352.20000 PHP
2000 ILS30704.40000 PHP
5000 ILS76761.00000 PHP
10000 ILS153522.00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 PHP0.06514 ILS
5 PHP0.32569 ILS
10 PHP0.65137 ILS
20 PHP1.30274 ILS
50 PHP3.25686 ILS
100 PHP6.51371 ILS
250 PHP16.28428 ILS
500 PHP32.56855 ILS
1000 PHP65.13710 ILS
2000 PHP130.27420 ILS
5000 PHP325.68550 ILS
10000 PHP651.37100 ILS