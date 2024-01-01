10 bin Filipinler pesosundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile PHP → ILS çevirin

1,000₱ PHP = 0,06351₪ ILS

06:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ILS
1 PHP → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06570,0679
Düşük0,06350,0635
Ortalama0,06430,0656
Değişim-1.82%-2.65%
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1 PHP → ILS istatistikleri

PHP → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0657, en düşük 0,0635 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0643 oldu. PHP → ILS kurundaki değişiklik -1.82 değerindeydi.

PHP → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0679, en düşük 0,0635 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0656 oldu. PHP → ILS kurundaki değişiklik -2.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5470,7911.395,65154,5157,242
1 CAD0,7110,6731,0980,562990,842109,6985,141
1 EUR1,0541,48511,6310,8341.471,5162,917,635
1 AUD0,6470,9110,61310,512902,35899,9024,682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 PHP0,06351 ILS
5 PHP0,31753 ILS
10 PHP0,63506 ILS
20 PHP1,27011 ILS
50 PHP3,17528 ILS
100 PHP6,35056 ILS
250 PHP15,87640 ILS
500 PHP31,75280 ILS
1000 PHP63,50560 ILS
2000 PHP127,01120 ILS
5000 PHP317,52800 ILS
10000 PHP635,05600 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Filipinler Pesosu
1 ILS15,74660 PHP
5 ILS78,73300 PHP
10 ILS157,46600 PHP
20 ILS314,93200 PHP
50 ILS787,33000 PHP
100 ILS1.574,66000 PHP
250 ILS3.936,65000 PHP
500 ILS7.873,30000 PHP
1000 ILS15.746,60000 PHP
2000 ILS31.493,20000 PHP
5000 ILS78.733,00000 PHP
10000 ILS157.466,00000 PHP