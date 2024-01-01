Filipinler pesosundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → USD çevirin

1.000 php
17,87 usd

1.00000 PHP = 0.01787 USD

17:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.34910.92941.53610.7946911331.95150.1657.1936
1 CAD0.74123510.6889121.138610.589053987.288111.3085.33215
1 EUR1.075951.4515611.652760.8550751433.11161.5757.73995
1 AUD0.6510.8782640.60504710.517344867.09997.75744.68303

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / ABD Doları
1 PHP0.01787 USD
5 PHP0.08936 USD
10 PHP0.17871 USD
20 PHP0.35742 USD
50 PHP0.89355 USD
100 PHP1.78710 USD
250 PHP4.46775 USD
500 PHP8.93550 USD
1000 PHP17.87100 USD
2000 PHP35.74200 USD
5000 PHP89.35500 USD
10000 PHP178.71000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Filipinler Pesosu
1 USD55.95640 PHP
5 USD279.78200 PHP
10 USD559.56400 PHP
20 USD1119.12800 PHP
50 USD2797.82000 PHP
100 USD5595.64000 PHP
250 USD13989.10000 PHP
500 USD27978.20000 PHP
1000 USD55956.40000 PHP
2000 USD111912.80000 PHP
5000 USD279782.00000 PHP
10000 USD559564.00000 PHP