Филиппинские песо в долларов сша
Сконвертируйте PHP в USD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса PHP к USD
1 PHP = 0,01765 USD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в долларов сша
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Доллар США / Филиппинский песо
|1 USD
|56.64770 PHP
|5 USD
|283.23850 PHP
|10 USD
|566.47700 PHP
|20 USD
|1132.95400 PHP
|50 USD
|2832.38500 PHP
|100 USD
|5664.77000 PHP
|250 USD
|14161.92500 PHP
|500 USD
|28323.85000 PHP
|1000 USD
|56647.70000 PHP
|2000 USD
|113295.40000 PHP
|5000 USD
|283238.50000 PHP
|10000 USD
|566477.00000 PHP