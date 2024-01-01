1 филиппинское песо в доллары США

Сконвертируйте PHP в USD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = $0,01710 USD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 PHP в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01750,0180
Низкий0,01700,0170
В среднем0,01720,0176
Изменение-2.08%-1.99%
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Соотношение 1 PHP к USD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к USD составил 0,0175, а минимальный — 0,0170. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0172. Изменение курса PHP к USD в процентном соотношении составило -2.08.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к USD составил 0,0180, а минимальный — 0,0170. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0176. Изменение курса PHP к USD в процентном соотношении составило -1.99.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Доллар США
1 PHP0,01710 USD
5 PHP0,08552 USD
10 PHP0,17104 USD
20 PHP0,34209 USD
50 PHP0,85522 USD
100 PHP1,71043 USD
250 PHP4,27608 USD
500 PHP8,55215 USD
1000 PHP17,10430 USD
2000 PHP34,20860 USD
5000 PHP85,52150 USD
10000 PHP171,04300 USD
Обменные курсы Доллар США / Филиппинский песо
1 USD58,46500 PHP
5 USD292,32500 PHP
10 USD584,65000 PHP
20 USD1 169,30000 PHP
50 USD2 923,25000 PHP
100 USD5 846,50000 PHP
250 USD14 616,25000 PHP
500 USD29 232,50000 PHP
1000 USD58 465,00000 PHP
2000 USD116 930,00000 PHP
5000 USD292 325,00000 PHP
10000 USD584 650,00000 PHP