Nijerya nairasından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile NGN → MXN çevirin

1.000 ngn
11,25 mxn

1.00000 NGN = 0.01125 MXN

15:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563551.077889.4711.454441.652940.94796518.3902
1 GBP1.1677411.25855104.4761.698351.930141.1069821.4743
1 USD0.92780.794565183.01261.349451.533620.8795517.0627
1 INR0.01117680.009571620.012046410.0162560.01847460.01059540.205543

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Meksika Pesosu
1 NGN0.01125 MXN
5 NGN0.05626 MXN
10 NGN0.11251 MXN
20 NGN0.22503 MXN
50 NGN0.56257 MXN
100 NGN1.12515 MXN
250 NGN2.81288 MXN
500 NGN5.62575 MXN
1000 NGN11.25150 MXN
2000 NGN22.50300 MXN
5000 NGN56.25750 MXN
10000 NGN112.51500 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Nijerya Nairası
1 MXN88.87690 NGN
5 MXN444.38450 NGN
10 MXN888.76900 NGN
20 MXN1777.53800 NGN
50 MXN4443.84500 NGN
100 MXN8887.69000 NGN
250 MXN22219.22500 NGN
500 MXN44438.45000 NGN
1000 MXN88876.90000 NGN
2000 MXN177753.80000 NGN
5000 MXN444384.50000 NGN
10000 MXN888769.00000 NGN