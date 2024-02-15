Singapur dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → MXN çevirin

1.000 sgd
12.674,70 mxn

1.00000 SGD = 12.67470 MXN

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 EUR10.8548751.07789.40181.450561.651330.94735518.3683
1 GBP1.1697611.25985104.581.696831.931691.1081821.4869
1 USD0.92850.793745183.011.346851.533270.8796517.0551
1 INR0.01118550.009562040.012046710.01622520.01847090.01059690.205458

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Meksika Pesosu
1 SGD12.67470 MXN
5 SGD63.37350 MXN
10 SGD126.74700 MXN
20 SGD253.49400 MXN
50 SGD633.73500 MXN
100 SGD1267.47000 MXN
250 SGD3168.67500 MXN
500 SGD6337.35000 MXN
1000 SGD12674.70000 MXN
2000 SGD25349.40000 MXN
5000 SGD63373.50000 MXN
10000 SGD126747.00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Singapur Doları
1 MXN0.07890 SGD
5 MXN0.39449 SGD
10 MXN0.78897 SGD
20 MXN1.57794 SGD
50 MXN3.94486 SGD
100 MXN7.88972 SGD
250 MXN19.72430 SGD
500 MXN39.44860 SGD
1000 MXN78.89720 SGD
2000 MXN157.79440 SGD
5000 MXN394.48600 SGD
10000 MXN788.97200 SGD