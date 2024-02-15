Polonya zlotisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile PLN → MXN çevirin

1.000 pln
4.225,20 mxn

1.00000 PLN = 4.22520 MXN

17:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0760589.32891.451651.653050.9475918.3557
1 GBP1.169611.25855104.4791.697851.933411.1083121.4688
1 USD0.929350.794565183.01561.349051.536220.8806517.0584
1 INR0.01119460.009571280.012045910.01625060.01850520.01060820.205484

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Meksika Pesosu
1 PLN4.22520 MXN
5 PLN21.12600 MXN
10 PLN42.25200 MXN
20 PLN84.50400 MXN
50 PLN211.26000 MXN
100 PLN422.52000 MXN
250 PLN1056.30000 MXN
500 PLN2112.60000 MXN
1000 PLN4225.20000 MXN
2000 PLN8450.40000 MXN
5000 PLN21126.00000 MXN
10000 PLN42252.00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Polonya Zlotisi
1 MXN0.23667 PLN
5 MXN1.18338 PLN
10 MXN2.36675 PLN
20 MXN4.73350 PLN
50 MXN11.83375 PLN
100 MXN23.66750 PLN
250 MXN59.16875 PLN
500 MXN118.33750 PLN
1000 MXN236.67500 PLN
2000 MXN473.35000 PLN
5000 MXN1183.37500 PLN
10000 MXN2366.75000 PLN