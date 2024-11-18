50 Polonya zlotisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile PLN → MXN çevirin

1,000zł PLN = 4,968Mex$ MXN

13:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 PLN → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,05785,1743
Düşük4,92054,8973
Ortalama4,99205,0260
Değişim-0.98%0.44%
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1 PLN → MXN istatistikleri

PLN → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0578, en düşük 4,9205 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,9920 oldu. PLN → MXN kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

PLN → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,1743, en düşük 4,8973 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0260 oldu. PLN → MXN kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4210,8881.397,4811,10723,965
1 EUR1,05510,83689,0680,9371.474,4111,71825,284
1 GBP1,2631,1971106,6021,1211.764,6714,02630,262
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5540,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Meksika Pesosu
1 PLN4,96764 MXN
5 PLN24,83820 MXN
10 PLN49,67640 MXN
20 PLN99,35280 MXN
50 PLN248,38200 MXN
100 PLN496,76400 MXN
250 PLN1.241,91000 MXN
500 PLN2.483,82000 MXN
1000 PLN4.967,64000 MXN
2000 PLN9.935,28000 MXN
5000 PLN24.838,20000 MXN
10000 PLN49.676,40000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Polonya Zlotisi
1 MXN0,20130 PLN
5 MXN1,00652 PLN
10 MXN2,01303 PLN
20 MXN4,02606 PLN
50 MXN10,06515 PLN
100 MXN20,13030 PLN
250 MXN50,32575 PLN
500 MXN100,65150 PLN
1000 MXN201,30300 PLN
2000 MXN402,60600 PLN
5000 MXN1.006,51500 PLN
10000 MXN2.013,03000 PLN