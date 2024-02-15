Yeni İsrail şekelinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile ILS → MXN çevirin

1.000 ils
4.681,43 mxn

1.00000 ILS = 4.68143 MXN

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
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Yeni İsrail şekelinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Meksika Pesosu
1 ILS4.68143 MXN
5 ILS23.40715 MXN
10 ILS46.81430 MXN
20 ILS93.62860 MXN
50 ILS234.07150 MXN
100 ILS468.14300 MXN
250 ILS1170.35750 MXN
500 ILS2340.71500 MXN
1000 ILS4681.43000 MXN
2000 ILS9362.86000 MXN
5000 ILS23407.15000 MXN
10000 ILS46814.30000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 MXN0.21361 ILS
5 MXN1.06805 ILS
10 MXN2.13610 ILS
20 MXN4.27220 ILS
50 MXN10.68050 ILS
100 MXN21.36100 ILS
250 MXN53.40250 ILS
500 MXN106.80500 ILS
1000 MXN213.61000 ILS
2000 MXN427.22000 ILS
5000 MXN1068.05000 ILS
10000 MXN2136.10000 ILS