Yeni Zelanda dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile NZD → MXN çevirin

1.000 nzd
10.429,60 mxn

1.00000 NZD = 10.42960 MXN

16:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.075989.32611.452951.652050.94738518.3639
1 GBP1.1695811.25835104.4741.699341.932211.1080421.478
1 USD0.929450.794691183.02451.350451.535510.8805517.0684
1 INR0.01119490.009571770.012044610.01626570.01849460.01060590.205583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

NZD → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Meksika Pesosu
1 NZD10.42960 MXN
5 NZD52.14800 MXN
10 NZD104.29600 MXN
20 NZD208.59200 MXN
50 NZD521.48000 MXN
100 NZD1042.96000 MXN
250 NZD2607.40000 MXN
500 NZD5214.80000 MXN
1000 NZD10429.60000 MXN
2000 NZD20859.20000 MXN
5000 NZD52148.00000 MXN
10000 NZD104296.00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Yeni Zelanda Doları
1 MXN0.09588 NZD
5 MXN0.47940 NZD
10 MXN0.95880 NZD
20 MXN1.91761 NZD
50 MXN4.79402 NZD
100 MXN9.58805 NZD
250 MXN23.97012 NZD
500 MXN47.94025 NZD
1000 MXN95.88050 NZD
2000 MXN191.76100 NZD
5000 MXN479.40250 NZD
10000 MXN958.80500 NZD