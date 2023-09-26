10 Yeni Zelanda dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile NZD → MXN çevirin

10 nzd
104,45 mxn

1.00000 NZD = 10.44520 MXN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Tek hesapta 40+ para birimi

NZD → MXN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 MXN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Meksika Pesosu
1 NZD10.44520 MXN
5 NZD52.22600 MXN
10 NZD104.45200 MXN
20 NZD208.90400 MXN
50 NZD522.26000 MXN
100 NZD1044.52000 MXN
250 NZD2611.30000 MXN
500 NZD5222.60000 MXN
1000 NZD10445.20000 MXN
2000 NZD20890.40000 MXN
5000 NZD52226.00000 MXN
10000 NZD104452.00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Yeni Zelanda Doları
1 MXN0.09574 NZD
5 MXN0.47869 NZD
10 MXN0.95738 NZD
20 MXN1.91476 NZD
50 MXN4.78690 NZD
100 MXN9.57379 NZD
250 MXN23.93447 NZD
500 MXN47.86895 NZD
1000 MXN95.73790 NZD
2000 MXN191.47580 NZD
5000 MXN478.68950 NZD
10000 MXN957.37900 NZD