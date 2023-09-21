شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو مكسيكي

تحويل ILS إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٬٥٠٤٫١٥ mxn

1.00000 ILS = 4.50415 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:1 UTC
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ILS إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.60371.438621.660640.9624518.3174
1GBP1.15311.2288102.1541.658631.914621.1097121.1188
1USD0.938250.813802183.13351.34981.558120.90317.1865
1INR0.01128620.00978910.012028810.01623650.01874240.0108620.206734

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mexican Peso
1 ILS4.50415 MXN
5 ILS22.52075 MXN
10 ILS45.04150 MXN
20 ILS90.08300 MXN
50 ILS225.20750 MXN
100 ILS450.41500 MXN
250 ILS1126.03750 MXN
500 ILS2252.07500 MXN
1000 ILS4504.15000 MXN
2000 ILS9008.30000 MXN
5000 ILS22520.75000 MXN
10000 ILS45041.50000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Israeli New Sheqel
1 MXN0.22202 ILS
5 MXN1.11008 ILS
10 MXN2.22017 ILS
20 MXN4.44034 ILS
50 MXN11.10085 ILS
100 MXN22.20170 ILS
250 MXN55.50425 ILS
500 MXN111.00850 ILS
1000 MXN222.01700 ILS
2000 MXN444.03400 ILS
5000 MXN1110.08500 ILS
10000 MXN2220.17000 ILS