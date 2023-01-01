250 بيزو مكسيكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MXN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

250 mxn
53.34 ils

1.00000 MXN = 0.21335 ILS

Mid-market exchange rate at 13:37
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.930851.35883.42420.7979570.879551.518954.906
1 EUR1.074311.458989.62260.85730.94481.631815.27052
1 CAD0.7363770.685448161.43170.5875970.647681.118523.61267
1 INR0.01198690.01115790.016278310.009565060.01054310.01820750.0588079

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / Israeli New Sheqel
1 MXN0.21335 ILS
5 MXN1.06673 ILS
10 MXN2.13346 ILS
20 MXN4.26692 ILS
50 MXN10.66730 ILS
100 MXN21.33460 ILS
250 MXN53.33650 ILS
500 MXN106.67300 ILS
1000 MXN213.34600 ILS
2000 MXN426.69200 ILS
5000 MXN1066.73000 ILS
10000 MXN2133.46000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mexican Peso
1 ILS4.68723 MXN
5 ILS23.43615 MXN
10 ILS46.87230 MXN
20 ILS93.74460 MXN
50 ILS234.36150 MXN
100 ILS468.72300 MXN
250 ILS1171.80750 MXN
500 ILS2343.61500 MXN
1000 ILS4687.23000 MXN
2000 ILS9374.46000 MXN
5000 ILS23436.15000 MXN
10000 ILS46872.30000 MXN