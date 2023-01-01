الريال البرازيلي (BRL)

والحقيبة البرازيلية هي العملة الرسمية للبرازيل، وقد بدأ العمل بها لمكافحة التضخم المرتفع، وحلت محل البزيرو في 1 تموز/يوليه 1994. إن رمز العملة البرازيلية هو BRL، ورمز هذا الرمز هو R$. وعدده هو "reais".