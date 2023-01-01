الريال البرازيلي (BRL)

والحقيبة البرازيلية هي العملة الرسمية للبرازيل، وقد بدأ العمل بها لمكافحة التضخم المرتفع، وحلت محل البزيرو في 1 تموز/يوليه 1994. إن رمز العملة البرازيلية هو BRL، ورمز هذا الرمز هو R$. وعدده هو "reais".

اسم العملة

الريال البرازيلي

رمز العملة

R$

سعر الصرف BRL

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من BRL0.204910.192430.1662316.9921030.4014019.676400.318263.86494
إلى BRL4.880205.196686.015820.058850.032890.050823.142120.25874

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مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف ريال برازيلي