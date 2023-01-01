الريال البرازيلي (BRL)
والحقيبة البرازيلية هي العملة الرسمية للبرازيل، وقد بدأ العمل بها لمكافحة التضخم المرتفع، وحلت محل البزيرو في 1 تموز/يوليه 1994. إن رمز العملة البرازيلية هو BRL، ورمز هذا الرمز هو R$. وعدده هو "reais".
اسم العملة
الريال البرازيلي
رمز العملة
R$
سعر الصرف BRL
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من BRL
|0.20491
|0.19243
|0.16623
|16.99210
|30.40140
|19.67640
|0.31826
|3.86494
|إلى BRL
|4.88020
|5.19668
|6.01582
|0.05885
|0.03289
|0.05082
|3.14212
|0.25874
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