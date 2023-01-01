الروبل الروسي (RUB)
الروبل الروسي (أو "الروبل") هو العملة الرسمية لروسيا. رمز العملة هو RUB ورمزه هو <unk> . سترى أنه مكتوب بالروسية <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> أو 'روبل' و جمعه ك<unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> أو 'روبل'. إن الروبل هو المال الورقي، وكان أول عملة عشرية على مستوى العالم. ويبلغ عامل تحويل عملاته 6 أرقام.
اسم العملة
الروبل الروسي
رمز العملة
руб
سعر الصرف RUB
|USD
|EUR
|CAD
|CNY
|GBP
|AUD
|SGD
|INR
|من RUB
|0.01041
|0.00978
|0.01404
|0.07590
|0.00845
|0.01620
|0.01424
|0.86358
|إلى RUB
|96.02500
|102.19900
|71.24570
|13.17590
|118.32200
|61.74410
|70.24760
|1.15797
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.