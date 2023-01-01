الروبل الروسي (RUB)

الروبل الروسي (أو "الروبل") هو العملة الرسمية لروسيا. رمز العملة هو RUB ورمزه هو <unk> . سترى أنه مكتوب بالروسية <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> أو 'روبل' و جمعه ك<unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> أو 'روبل'. إن الروبل هو المال الورقي، وكان أول عملة عشرية على مستوى العالم. ويبلغ عامل تحويل عملاته 6 أرقام.

اسم العملة

الروبل الروسي

رمز العملة

руб

سعر الصرف RUB

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
من RUB0.010410.009780.014040.075900.008450.016200.014240.86358
إلى RUB96.02500102.1990071.2457013.17590118.3220061.7441070.247601.15797

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف روبل روسي