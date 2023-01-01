الروبل الروسي (RUB)

الروبل الروسي (أو "الروبل") هو العملة الرسمية لروسيا. رمز العملة هو RUB ورمزه هو <unk> . سترى أنه مكتوب بالروسية <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> أو 'روبل' و جمعه ك<unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> <unk> أو 'روبل'. إن الروبل هو المال الورقي، وكان أول عملة عشرية على مستوى العالم. ويبلغ عامل تحويل عملاته 6 أرقام.