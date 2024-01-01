Российский рубль (RUB)

Российский рубль — это официальная валюта России. Код валюты — RUB; символ — ₽. Рубль является необеспеченной валютой и был первой десятичной валютой. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр.

Название валюты

Российский рубль

руб

Обменный курс для RUB

 USD EUR CAD CNY GBP AUD SGD INR
Из RUB0.01137 0.01041 0.01556 0.08256 0.00876 0.01689 0.01526 0.95129
В RUB87.91470 96.02040 64.25810 12.11190 114.11800 59.21930 65.53710 1.05121

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