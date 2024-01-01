Российский рубль (RUB)
Российский рубль — это официальная валюта России. Код валюты — RUB; символ — ₽. Рубль является необеспеченной валютой и был первой десятичной валютой. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр.
Название валюты
Российский рубль
Символ валюты
руб
Обменный курс для RUB
|USD
|EUR
|CAD
|CNY
|GBP
|AUD
|SGD
|INR
|Из RUB
|0.01137
|0.01041
|0.01556
|0.08256
|0.00876
|0.01689
|0.01526
|0.95129
|В RUB
|87.91470
|96.02040
|64.25810
|12.11190
|114.11800
|59.21930
|65.53710
|1.05121
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