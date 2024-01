Russische roebel (RUB)

De Russische roebel (of 'roebel') is de officiële munteenheid van Rusland. De valutacode is RUB, en het gebruikte symbool is ₽. In Rusland wordt het geschreven als рубль of ‘rubl’ en in het meervoud is рубли́ or ‘rubli’. De roebel is een fiduciaire valuta, en het was de eerste decimale valuta in de wereld. De omrekenfactor van de roebel heeft 6 significante cijfers.