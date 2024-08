Venäjän rupla (RUB)

Venäjän rupla on Venäjän virallinen valuutta. Sen valuuttakoodi on RUB ja symboli ₽. Venäjäksi kirjoitettuna ja lausuttuna se kuuluu "рубль" eli "rubl", ja monikkomuodossaan "рубли́", "'rubli". Rupla on fiat-rahaa, ja se oli maailman ensimmäinen desimaalivaluutta. Ruplan valuuttamuuntokerroin on 6 numeroa.