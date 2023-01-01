Российские рубли в болгарские левы

Сконвертируйте RUB в BGN по реальному обменному курсу

1000 rub
19.20 bgn

1.00000 RUB = 0.01920 BGN

Среднерыночный курс в 5:30 UTC
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График изменения обменного курса RUB к BGN

1 мин. назад 1 RUB → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.074789.10881.456861.676860.958418.5246
1GBP1.1621811.24895103.5571.693081.948741.1138421.5282
1USD0.930550.800673182.9151.35561.560310.891717.237
1INR0.01122220.009656550.012060510.01634930.01881810.01075440.207888

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Болгарский Лев
1 RUB0.01920 BGN
5 RUB0.09599 BGN
10 RUB0.19198 BGN
20 RUB0.38395 BGN
50 RUB0.95989 BGN
100 RUB1.91977 BGN
250 RUB4.79943 BGN
500 RUB9.59885 BGN
1000 RUB19.19770 BGN
2000 RUB38.39540 BGN
5000 RUB95.98850 BGN
10000 RUB191.97700 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Российский рубль
1 BGN52.08950 RUB
5 BGN260.44750 RUB
10 BGN520.89500 RUB
20 BGN1041.79000 RUB
50 BGN2604.47500 RUB
100 BGN5208.95000 RUB
250 BGN13022.37500 RUB
500 BGN26044.75000 RUB
1000 BGN52089.50000 RUB
2000 BGN104179.00000 RUB
5000 BGN260447.50000 RUB
10000 BGN520895.00000 RUB