Сингапурские доллары в болгарские левы

Сконвертируйте SGD в BGN по реальному обменному курсу

1 000 sgd
1 336,81 bgn

1.00000 SGD = 1.33681 BGN

Среднерыночный курс в 7:1 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SGD к BGN

1 мин. назад 1 SGD → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862751.073689.06471.456281.676060.95818.5192
1GBP1.1590811.24435103.231.68791.942631.110421.4645
1USD0.931450.803632182.95891.356451.561160.892317.2496
1INR0.01122780.009687120.012054210.01635090.01881850.01075590.207929

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Болгарский Лев
1 SGD1.33681 BGN
5 SGD6.68405 BGN
10 SGD13.36810 BGN
20 SGD26.73620 BGN
50 SGD66.84050 BGN
100 SGD133.68100 BGN
250 SGD334.20250 BGN
500 SGD668.40500 BGN
1000 SGD1336.81000 BGN
2000 SGD2673.62000 BGN
5000 SGD6684.05000 BGN
10000 SGD13368.10000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Сингапурский доллар
1 BGN0.74805 SGD
5 BGN3.74026 SGD
10 BGN7.48051 SGD
20 BGN14.96102 SGD
50 BGN37.40255 SGD
100 BGN74.80510 SGD
250 BGN187.01275 SGD
500 BGN374.02550 SGD
1000 BGN748.05100 SGD
2000 BGN1496.10200 SGD
5000 BGN3740.25500 SGD
10000 BGN7480.51000 SGD