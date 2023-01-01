Российские рубли в казахстанские тенге

Сконвертируйте RUB в KZT по реальному обменному курсу

1000 rub
4894.37 kzt

1.00000 RUB = 4.89437 KZT

Среднерыночный курс в 5:35 UTC
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График изменения обменного курса RUB к KZT

1 мин. назад 1 RUB → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860351.0747589.1211.457151.676680.9585518.5226
1GBP1.1623211.24915103.5831.69361.948751.1141421.5282
1USD0.930450.800544182.92251.35581.560060.891917.2343
1INR0.01122070.009654130.012059510.01635020.01881350.01075580.207836

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Казахстанский тенге
1 RUB4.89437 KZT
5 RUB24.47185 KZT
10 RUB48.94370 KZT
20 RUB97.88740 KZT
50 RUB244.71850 KZT
100 RUB489.43700 KZT
250 RUB1223.59250 KZT
500 RUB2447.18500 KZT
1000 RUB4894.37000 KZT
2000 RUB9788.74000 KZT
5000 RUB24471.85000 KZT
10000 RUB48943.70000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Российский рубль
1 KZT0.20432 RUB
5 KZT1.02158 RUB
10 KZT2.04316 RUB
20 KZT4.08632 RUB
50 KZT10.21580 RUB
100 KZT20.43160 RUB
250 KZT51.07900 RUB
500 KZT102.15800 RUB
1000 KZT204.31600 RUB
2000 KZT408.63200 RUB
5000 KZT1021.58000 RUB
10000 KZT2043.16000 RUB