Турецкие лиры в казахстанские тенге

Сконвертируйте TRY в KZT по реальному обменному курсу

1 000 try
17 293,50 kzt

1.00000 TRY = 17.29350 KZT

Среднерыночный курс в 9:56 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса TRY к KZT

1 мин. назад 1 TRY → 0 KZT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0729589.01271.455081.673740.958118.5109
1GBP1.1615811.24635103.3981.690241.944231.1129121.5024
1USD0.9320.802343182.96071.356151.559940.8929517.2523
1INR0.01123440.009671360.012053910.01634690.01880340.01076350.207958

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Турецкая лира / Казахстанский тенге
1 TRY17.29350 KZT
5 TRY86.46750 KZT
10 TRY172.93500 KZT
20 TRY345.87000 KZT
50 TRY864.67500 KZT
100 TRY1729.35000 KZT
250 TRY4323.37500 KZT
500 TRY8646.75000 KZT
1000 TRY17293.50000 KZT
2000 TRY34587.00000 KZT
5000 TRY86467.50000 KZT
10000 TRY172935.00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Турецкая лира
1 KZT0.05783 TRY
5 KZT0.28913 TRY
10 KZT0.57825 TRY
20 KZT1.15650 TRY
50 KZT2.89125 TRY
100 KZT5.78250 TRY
250 KZT14.45625 TRY
500 KZT28.91250 TRY
1000 KZT57.82500 TRY
2000 KZT115.65000 TRY
5000 KZT289.12500 TRY
10000 KZT578.25000 TRY