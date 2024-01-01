1 турецкая лира в казахстанские тенге

Сконвертируйте TRY в KZT по реальному обменному курсу

1 try
14,41 kzt

TL1,000 TRY = ₸14,41 KZT

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,688414,6884
Низкий14,129613,6092
В среднем14,410613,9757
Изменить1.63%5.38%
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Соотношение 1 TRY к KZT

За последние 30 дней максимальный курс TRY к KZT составил 14,6884, а минимальный — 14,1296. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,4106. Изменение курса TRY к KZT в процентном соотношении составило 1.63.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к KZT составил 14,6884, а минимальный — 13,6092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,9757. Изменение курса TRY к KZT в процентном соотношении составило 5.38.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Казахстанский тенге
1 TRY14,41350 KZT
5 TRY72,06750 KZT
10 TRY144,13500 KZT
20 TRY288,27000 KZT
50 TRY720,67500 KZT
100 TRY1 441,35000 KZT
250 TRY3 603,37500 KZT
500 TRY7 206,75000 KZT
1000 TRY14 413,50000 KZT
2000 TRY28 827,00000 KZT
5000 TRY72 067,50000 KZT
10000 TRY144 135,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Турецкая лира
1 KZT0,06938 TRY
5 KZT0,34690 TRY
10 KZT0,69379 TRY
20 KZT1,38759 TRY
50 KZT3,46897 TRY
100 KZT6,93793 TRY
250 KZT17,34483 TRY
500 KZT34,68965 TRY
1000 KZT69,37930 TRY
2000 KZT138,75860 TRY
5000 KZT346,89650 TRY
10000 KZT693,79300 TRY