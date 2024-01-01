1 турецкая лира в казахстанские тенге
Сконвертируйте TRY в KZT по реальному обменному курсу
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|1 TRY в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|14,6884
|14,6884
|Низкий
|14,1296
|13,6092
|В среднем
|14,4106
|13,9757
|Изменить
|1.63%
|5.38%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к KZT
За последние 30 дней максимальный курс TRY к KZT составил 14,6884, а минимальный — 14,1296. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,4106. Изменение курса TRY к KZT в процентном соотношении составило 1.63.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к KZT составил 14,6884, а минимальный — 13,6092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,9757. Изменение курса TRY к KZT в процентном соотношении составило 5.38.
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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Казахстанский тенге
|1 TRY
|14,41350 KZT
|5 TRY
|72,06750 KZT
|10 TRY
|144,13500 KZT
|20 TRY
|288,27000 KZT
|50 TRY
|720,67500 KZT
|100 TRY
|1 441,35000 KZT
|250 TRY
|3 603,37500 KZT
|500 TRY
|7 206,75000 KZT
|1000 TRY
|14 413,50000 KZT
|2000 TRY
|28 827,00000 KZT
|5000 TRY
|72 067,50000 KZT
|10000 TRY
|144 135,00000 KZT