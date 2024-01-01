Türk lirasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile TRY → KZT çevirin

1.000 try
14.561,40 kzt

1.00000 TRY = 14.56140 KZT

23:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.077689.44791.450611.650860.947918.3677
1 GBP1.169711.26045104.6261.696751.930981.1087621.4844
1 USD0.9280.793367183.00661.346151.531980.8796517.045
1 INR0.01117970.009557880.012047210.01621740.01845610.01059740.205345

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kazakistan Tengesi
1 TRY14.56140 KZT
5 TRY72.80700 KZT
10 TRY145.61400 KZT
20 TRY291.22800 KZT
50 TRY728.07000 KZT
100 TRY1456.14000 KZT
250 TRY3640.35000 KZT
500 TRY7280.70000 KZT
1000 TRY14561.40000 KZT
2000 TRY29122.80000 KZT
5000 TRY72807.00000 KZT
10000 TRY145614.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Türk Lirası
1 KZT0.06867 TRY
5 KZT0.34337 TRY
10 KZT0.68675 TRY
20 KZT1.37349 TRY
50 KZT3.43373 TRY
100 KZT6.86746 TRY
250 KZT17.16865 TRY
500 KZT34.33730 TRY
1000 KZT68.67460 TRY
2000 KZT137.34920 TRY
5000 KZT343.37300 TRY
10000 KZT686.74600 TRY