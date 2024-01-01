1 Türk lirasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile TRY → KZT çevirin

1 try
13,86 kzt

1,000 TRY = 13,86 KZT

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8781,4661,6450,97317,683
1 GBP1,1711,246103,961,7141,9241,13820,683
1 USD0,9390,803183,4651,3761,5450,91416,606
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kazakistan Tengesi
1 TRY13,85810 KZT
5 TRY69,29050 KZT
10 TRY138,58100 KZT
20 TRY277,16200 KZT
50 TRY692,90500 KZT
100 TRY1.385,81000 KZT
250 TRY3.464,52500 KZT
500 TRY6.929,05000 KZT
1000 TRY13.858,10000 KZT
2000 TRY27.716,20000 KZT
5000 TRY69.290,50000 KZT
10000 TRY138.581,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Türk Lirası
1 KZT0,07216 TRY
5 KZT0,36080 TRY
10 KZT0,72160 TRY
20 KZT1,44320 TRY
50 KZT3,60799 TRY
100 KZT7,21598 TRY
250 KZT18,03995 TRY
500 KZT36,07990 TRY
1000 KZT72,15980 TRY
2000 KZT144,31960 TRY
5000 KZT360,79900 TRY
10000 KZT721,59800 TRY