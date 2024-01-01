250 Kazakistan tengesinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KZT → TRY çevirin

1,000₸ KZT = 0,06942TL TRY

01:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 KZT → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07100,0715
Düşük0,06930,0693
Ortalama0,07010,0705
Değişim-2.12%-2.56%
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1 KZT → TRY istatistikleri

KZT → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0710, en düşük 0,0693 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0701 oldu. KZT → TRY kurundaki değişiklik -2.12 değerindeydi.

KZT → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0715, en düşük 0,0693 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0705 oldu. KZT → TRY kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,140,9490,7911,7041,545
1 CAD0,71110,95312,890,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,049113,5270,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Türk Lirası
1 KZT0,06942 TRY
5 KZT0,34711 TRY
10 KZT0,69422 TRY
20 KZT1,38844 TRY
50 KZT3,47111 TRY
100 KZT6,94222 TRY
250 KZT17,35555 TRY
500 KZT34,71110 TRY
1000 KZT69,42220 TRY
2000 KZT138,84440 TRY
5000 KZT347,11100 TRY
10000 KZT694,22200 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kazakistan Tengesi
1 TRY14,40460 KZT
5 TRY72,02300 KZT
10 TRY144,04600 KZT
20 TRY288,09200 KZT
50 TRY720,23000 KZT
100 TRY1.440,46000 KZT
250 TRY3.601,15000 KZT
500 TRY7.202,30000 KZT
1000 TRY14.404,60000 KZT
2000 TRY28.809,20000 KZT
5000 TRY72.023,00000 KZT
10000 TRY144.046,00000 KZT