Российские рубли в оманские риалы

Сконвертируйте RUB в OMR по реальному обменному курсу

1000 rub
4.059 omr

1.00000 RUB = 0.00406 OMR

Среднерыночный курс в 5:39 UTC
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График изменения обменного курса RUB к OMR

1 мин. назад 1 RUB → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860351.074689.09941.45711.676570.958418.5201
1GBP1.1623211.24905103.5641.693651.948751.1139721.5266
1USD0.93060.800608182.9141.355951.560180.891917.2344
1INR0.01122340.009655890.012060710.01635370.01881690.01075690.207859

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Оманский риал
1 RUB0.00406 OMR
5 RUB0.02030 OMR
10 RUB0.04059 OMR
20 RUB0.08118 OMR
50 RUB0.20296 OMR
100 RUB0.40592 OMR
250 RUB1.01479 OMR
500 RUB2.02957 OMR
1000 RUB4.05915 OMR
2000 RUB8.11830 OMR
5000 RUB20.29575 OMR
10000 RUB40.59150 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Российский рубль
1 OMR246.35700 RUB
5 OMR1231.78500 RUB
10 OMR2463.57000 RUB
20 OMR4927.14000 RUB
50 OMR12317.85000 RUB
100 OMR24635.70000 RUB
250 OMR61589.25000 RUB
500 OMR123178.50000 RUB
1000 OMR246357.00000 RUB
2000 OMR492714.00000 RUB
5000 OMR1231785.00000 RUB
10000 OMR2463570.00000 RUB